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В России выявили 8 937 новых случаев коронавируса

Виктория Шанина
Сегодня в 12:15

В России выявили 8 937 случаев коронавируса за сутки, пишет оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 295 заражений меньше, чем вчера.

Самый сильный прирост заболевших отмечается в Москве, Петербурге, Московской, Ростовской, Нижегородской, Воронежской и Самарской областях.

Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 4 983 845. За последние сутки вылечилось 9 350 человек, за все время — 4 601 120. За сутки умерло 389 заболевших, за весь период — 117 739.

В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся коронавирусом превысило 165,5 млн человек, 3,4 млн из них умерли. Россия находится на шестом месте по числу заражений. На первом — США (33 млн), на втором — Индия (26 млн). За ними идут Бразилия (15,8 млн), Франция (5,9 млн) и Турция (5,1 млн).

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