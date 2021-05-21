В России выявили 8 937 новых случаев коронавируса

В России выявили 8 937 случаев коронавируса за сутки, пишет оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 295 заражений меньше, чем вчера .

Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 4 983 845. За последние сутки вылечилось 9 350 человек, за все время — 4 601 120. За сутки умерло 389 заболевших, за весь период — 117 739.

В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся коронавирусом превысило 165,5 млн человек, 3,4 млн из них умерли. Россия находится на шестом месте по числу заражений. На первом — США (33 млн), на втором — Индия (26 млн). За ними идут Бразилия (15,8 млн), Франция (5,9 млн) и Турция (5,1 млн).