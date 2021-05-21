Илон Маск анонсировал выход Tesla на российский рынок

Основатель Tesla Илон Маск заявил, что электромобили компании в скором времени могут выйти на российский рынок. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на марафон «Новое знание».

«Я думаю, что мы скоро будем присутствовать в России и Tesla скоро будет в России», — сказал Маск, добавив, что в стране может появиться собственное производство автомобилей.

«У нас есть фабрика в Шанхае, также мы строим в Берлине, в Техасе, в Калифорнии, и мы хотим, чтобы у нас были заводы в других частях мира», — отметил Илон Маск.

Открытие представительств компании также планируются в Казахстане и других странах СНГ. «Нужно смотреть шире», — сказал бизнесмен.

Марафон «Новое знание» — это проект общественной некоммерческой организации «Знание», который стартовал 21 мая. Форум посвящен темам истории, культуры, спорта, IT, индустрии и промышленности, науки и технологии. Организаторы пригласили выступить около 150 спикеров.