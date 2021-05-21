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Умер народный художник СССР и России Таир Салахов

Виктория Шанина
Сегодня в 10:49

На 93-м году жизни скончался художник Таир Салахов. Об этом «Интерфаксу» сообщила его дочь Айдан Салахова.

Причиной смерти стало воспаление легких. Салахов будет похоронен в столице Азербайджана Баку — там художник родился.

Таир Салахов — художник-живописец, один из основоположников «сурового стиля» в отечественном реализме XX века. В числе его работ есть изображения нефтяников Азербайджана, циклы с пейзажами из разных стран, портреты известных современников (композиторов Кара Караева, Дмитрия Шостаковича, балерины Ольги Рукавишниковой), а также натюрморты, интерьеры и графические серии.

Художник около восьми лет возглавлял кафедру живописи и композиции МГАХИ имени В.И.Сурикова. С 1997 года Салахов был вице-президентом Российской академии художеств.

В 1973 году Таир Салахов получил звание народного художника СССР, а в 1996-м — народного художника Российской Федерации. В 1989 году живописец стал Героем Социалистического Труда.

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