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Вдову основателя Tut.by отправили под домашний арест

Виктория Шанина
Сегодня в 8:53

Вдова основателя белорусского информационного портала Tut.by Юрия Зиссера Юлия Чернявская находится под домашним арестом. Об этом издание пишет в своем телеграм-канале.

Отмечается, что с Чернявской «все в порядке», к ней «относятся уважительно и корректно». Девушка поблагодарила за поддержку. Ее адвокат находится под подпиской о неразглашении. Суть обвинений не раскрывается.

Со второй половины 18 мая родственники Чернявской не знали, где она находится. Тогда она перенесла гипертонический криз, в сопровождении оперативника девушку направили в больницу, после чего выписали и увезли в неизвестном направлении.

20 мая Tut.by сообщил, что Юлия Чернявская была на допросе в департаменте финансовых расследований. На руководителей портала завели уголовное дело о неуплате налогов, сайт издания заблокировали.

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