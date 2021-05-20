В Петербурге появится музей бюрократии

В Петербурге через год появится музей бюрократии. Его откроет Северо-Западный институт Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ. Об этом сообщила «Бумага» со ссылкой на пресс-службу института.

В экспозиции будут артефакты и коллекции предметов вуза разных эпох — от царских времен и до наших дней. Музей бюрократии расположится в стенах одного из корпусов института на базе уже существующего музея государственной службы.

Директор вуза заявил, что экспозиция призвана показать, что бюрократические службы принесли немало пользы стране. Таким образом, как отметил Владимир Шамахов, музей станет своеобразным ответом критике госслужащих в России.

«Мы в музее хотим соединить эти два начала (критику и похвалу — Прим. ред.) и показать, что бюрократия принесла много пользы. Эта тема очень богатая. Но на нее надо посмотреть не канонически, а творчески и гибко», — пояснил Шамахов.