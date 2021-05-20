Телеканал «Кино ТВ» выпустил интервью с создателями сериала «Happy End», вышедшего недавно на портале More.tv. В нем они рассказали о вебкаме, сексе в российском кино и реакции зрителей на их кинопроект.

В 35-минутном видео режиссер сериала Евгений Сангаджиев, продюсер Алексей Киселев, а также актеры Лена Тронина и Денис Власенко объясняют, как они понимают явление вебкама. Они называют его «сервисом для общения», «тотальной свободой» и «большим бизнесом»

«Это иллюзия, которая дарит тебе ощущение, что ты кому‑то нужен, и ты за нее платишь. Это странная большая модель энергообмена и денежного обмена в том числе», — сказал Сангаджиев.