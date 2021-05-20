Телеканал «Кино ТВ» выпустил интервью с создателями сериала «Happy End», вышедшего недавно на портале More.tv. В нем они рассказали о вебкаме, сексе в российском кино и реакции зрителей на их кинопроект.
В 35-минутном видео режиссер сериала Евгений Сангаджиев, продюсер Алексей Киселев, а также актеры Лена Тронина и Денис Власенко объясняют, как они понимают явление вебкама. Они называют его «сервисом для общения», «тотальной свободой» и «большим бизнесом»
«Это иллюзия, которая дарит тебе ощущение, что ты кому‑то нужен, и ты за нее платишь. Это странная большая модель энергообмена и денежного обмена в том числе», — сказал Сангаджиев.
В телешоу также приняла участие реальная модель вебкама Влада Вандри. Она объяснила, чем вебкам отличается от порно и почему ей нравится работать в этой индустрии. «Моя самооценка безумно поднялась», — поделилась она.
Авторы «Happy End» рассказали, почему им захотелось снять сериал именно о вебкаме, какой реакции они ожидали от и какую получают от зрителей. Кинематографисты описали, каково поднимать табуированные темы в современном обществе, насколько сложно снимать откровенные сцены и как подготовиться к подобным съемкам.
«Афиша Daily» выпустила недавно спецматериал об индустрии вебкама. В нем мы поговорили о романтизации вебкама и рассказали истории реальных девушек, которые работали моделями.