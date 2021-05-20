Заключенных могут отправить на стройки, Манижа выступит на VK Fest и другие новости дня

Бывшего вице-губернатора Петербурга Марата Оганесяна приговорили к 5,5 года колонии строгого режима и штрафу в 20 млн рублей за взяточничество при строительстве «Газпром-арены». Но проведет в тюрьме он только год — суд зачтет Оганесяну время пребывания в СИЗО.

Мурата Сабанова, совершившего серию отравлений и грабежей в центре Москвы в 2019 году, осудили на 16 лет. От действий преступника пострадали 30 человек, в том числе трое подростков.

ФСИН предложила привлекать заключенных к строительству крупных объектов вместо мигрантов. «Это будет не ГУЛАГ, это будут абсолютно новые, достойные условия», — подчеркнул директор ведомства Александр Калашников.

В России снова выявили более 9000 новых случаев коронавируса за сутки. Более трети заболевших — в Москве, вчера их было на 1200 меньше.

Заммэра Москвы Анастасия Ракова предложила штрафовать граждан, которые систематически не следят за своим здоровьем. Чиновница считает, что эта мера поможет обезопасить добросовестных людей.

Экспертиза подтвердила наличие пропаганды наркотиков в клипах Моргенштерна «Розовое вино-2» и «Family». Тем временем рэпер собрался открывать собственный ЧОП под торговой маркой Kaif Security.

«Почта России» проведет эксперимент по онлайн-продаже российских вин в Москве и Мордовии. Торговля алкоголем в интернете запрещена в стране с 2007 года.

Microsoft перестанет поддерживать браузер Internet Explorer. Большинство пользователей не смогут воспользоваться основными сервисами уже летом 2022 года.

В Аргентине семерых медработников обвинили в непредумышленном убийстве Марадоны в ноябре 2020 года. Им грозит до 25 лет заключения.

Звезда сериала «Поза» Билли Портер рассказал о своем положительном ВИЧ-статусе. Актер узнал о диагнозе 14 лет назад, но скрывал его от общественности, опасаясь за карьеру.

HBO Max показал трейлер спецэпизода сериала «Друзья». В нем актеры встречаются в декорациях квартиры Моники и вспоминают самые яркие моменты шоу.

Музей транспорта Москвы представил на ВДНХ выставку «Мечта москвича». Она посвящена истории легендарной советской автомобильной марки «Москвич».

Манижа выступит в июле на VK Fest в Петербурге. Среди других участников — Даня Милохин, Катя Клэп, GONE.Fludd, ST, Maruv.

А в Москве летом пройдет фестиваль Red Summer. В его лайнапе — Алена Швец, Feduk, «Моя Мишель», Елка, Дора, Луна и Дельфин.