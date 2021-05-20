Мурата Сабанова, который травил и грабил людей у Чистых прудов, приговорили к 16 годам колонии

Басманный суд Москвы приговорил к 16 годам колонии строгого режима 28-летнего Мурата Сабанова, который совершил серию отравлений и грабежей в центре Москвы в 2019 году. Об этом пишет Би-би-си со ссылкой на пресс-службу суда.

Сабанова признали виновным в 30 эпизодах разбойного нападения (статья 162 УК РФ), 10 кражах с банковских счетов (часть 3 статьи 158 УК), шести похищениях паспортов (часть 2 статьи 325 УК) и четырех эпизодах мошенничества с использованием электронных средств платежа (статья 159.3 УК). В адрес восьми потерпевших с Сабанова взыскали 1,8 млн рублей.

Мужчина частично признал вину и раскаялся. Он заявил, что грабил потерпевших, поскольку был на тот момент безработным и ему нужны были деньги, чтобы выжить. По данным следствия, от действий Сабанова пострадали 30 человек, в том числе трое подростков. Гособвинение просило для него 17 лет строго режима.

О серии отравлений и краж в центре Москвы стало известно в июле 2019 года. The Village, фоторедактор которого стала одной из пострадавших, сообщил, что мужчина угощал жертв газировкой с неизвестным веществом, от которого становилось плохо, а затем грабил их. Подобные случаи происходили около Чистых прудов, в «Яме», парке «Горка» и баре «Зинзивер».

Сообщалось, что предполагаемого преступника задержали еще за месяц до публикации The Village, но завели дело по статье «Кража», а потом отпустили под подписку о невыезде. После этого он продолжил травить людей. В конце июня 2019-го его задержали вновь, отправив на этот раз в СИЗО. В доме у Сабанова полицейские нашли феназепам, клозапин и трамадол.