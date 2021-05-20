«Почта России» проведет эксперимент по онлайн-продаже вина в Москве и Мордовии

«Почта России» летом начнет эксперимент по продаже и доставке российского вина через онлайн-платформы. Он пройдет с июня по декабрь 2021 года в Москве и Мордовии. Об этом сообщил РБК.

Организовать тестирование сервиса поручил в начале апреля Владимир Путин, отметило издание со ссылкой на презентацию «Почты России» под названием «Доставка российского вина напрямую покупателям — D2С-торговля».

Издание утверждает, что проект «концептуально» поддерживает Министерство финансов. В разработке системы продажи алкоголя «Почта России» опирается в том числе на опыт почтовых компаний Франции, Австрии и DHL.

В эксперименте примут участие 25 крупнейших производителей вин в России. Они смогут реализовывать свою продукцию на единой платформе — ее создание потребует порядка 5 млрд рублей до конца 2025 года.

По предварительным подсчетам, «Почта России» в случае открытия торговли добьется в 2025 году «алкогольного» оборота в 100 млрд рублей. Сделать продажи безопасными предлагается через авторизацию клиентов, использование формата click & collect и интеграцию с ЕГАИС.

В России онлайн-продажи алкогольных напитков запрещены с 2007 года. С тех пор власти неоднократно обсуждали возможность снятия запрета. В частности, в 2017 году Минфин предлагал разрешить торговлю с 2020 года.

Против легализации онлайн-продаж алкоголя выступает Минздрав, а также МВД. Тем не менее «на практике игроки уже организовывают продажу с доставкой или через click & collect», подчеркнули в «Почте России».

«Нужны легальная схема с единым надежным оператором («Почтой России») и жесткий запрет «черной доставки», — считают в компании. В 2020 году Group-IP оценила оборот теневого рынка продаж алкоголя в интернете в 2,5 млрд рублей.