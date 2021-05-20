Настя Красильникова запустила подкаст «Дочь разбойника». В нем будут участвовать только женщины

Журналистка и фем-активистка Настя Красильникова запустила подкаст «Дочь разбойника». В нем можно будет услышать только женские голоса. Об этом «Афише Daily» сообщили создатели проекта.
Героинями подкаста станут самые разные женщины. Они обсудят взросление, детство и юность без отца, стремление к материнству, ВИЧ-активизм, существование предменструального синдрома, карьеру, отношения с самой собой и здоровье.
Подкаст будет выходить каждый четверг на стриминговых платформах. Его выпустят при поддержке студии «Амурские волны». Первые эпизоды можно послушать уже сейчас.
«Если посмотреть на современный женский глянец, то может показаться, что женщины интересуются только отношениями или красотой. А мне хочется показать, что интересы женщин гораздо шире. Многие великие дела вокруг нас делают именно женщины», — заявила Красильникова.
По словам журналистки, «Дочь разбойника» станет площадкой, где женщины смогут поделиться «россыпью внутренних переживаний». «Моя задача — сделать так, чтобы с этим опытом было интересно соприкоснуться», — добавила она.