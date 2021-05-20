Настя Красильникова запустила подкаст «Дочь разбойника». В нем будут участвовать только женщины

Журналистка и фем-активистка Настя Красильникова запустила подкаст «Дочь разбойника». В нем можно будет услышать только женские голоса. Об этом «Афише Daily» сообщили создатели проекта.

Героинями подкаста станут самые разные женщины. Они обсудят взросление, детство и юность без отца, стремление к материнству, ВИЧ-активизм, существование предменструального синдрома, карьеру, отношения с самой собой и здоровье.

Подкаст будет выходить каждый четверг на стриминговых платформах. Его выпустят при поддержке студии «Амурские волны». Первые эпизоды можно послушать уже сейчас.