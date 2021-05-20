LEGO выпустит первый ЛГБТК+ набор с разноцветными человечками

В набор вошли 11 разноцветных фигурок, включая цвета исходного радужного флага и несколько дополнительных. Бледно-голубой, белый и розовый представляют транс-сообщество, а черный и коричневый подчеркивают разнообразие оттенков кожи.

Человечкам не присвоили какой‑либо конкретный пол, ведь они «выражают индивидуальность, оставаясь при этом неоднозначными». Исключением стала фиолетовая фигурка — по словам дизайнера Мэтью Эштона, стилизованный парик «явно намекает на восхитительных дрэг-квин».

«Я переехал в офис, поэтому хотел, чтобы в этом пространстве было что‑то, что отражало бы меня и ЛГБТК+ сообщество, частью которого я с гордостью являюсь», — поделился Эштон, отметив, что разработал этот набор для себя. Однако «Everyone Is Awesome» быстро стал востребован и в широких кругах.

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