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Манижа выступит на VK Fest вместе с Даней Милохиным, Катей Клэп, Диной Саевой и Gone.Fludd

Юлия Онодэра
Сегодня в 15:50

Петербургский open-air фестиваль VK Fest объявил лайнап. Среди участников — Манижа, Даня Милохин, Дина Саева, Jah Khalib, Gone.Fludd, HammAli & Navai, Gavrilina и Катя Клэп. Об этом сообщила пресс-служба «ВКонтакте».

В фестивале примут участие более 90 звезд, в том числе десятки блогеров. На мероприятии появятся Аня Pokrov, Артур Бабич, Володя XXL, Диана Астер, Егор Шип, Кирилл Колесников, Тамирлан Куиев, Gary Grey, Катя Адушкина, Саша Спилберг, Rakhim и другие.

«Теперь именно блогеры — новые медиа: у них учатся, им доверяют, с них берут пример миллионы. Поэтому они и стали важными участниками главного городского open-air фестиваля страны, и в этом году их зона на фестивале значительно расширится», — сказал директор по развитию музыкальных проектов Константин Сидорков.

В парке 300-летия Санкт-Петербурга оборудуют три сцены: на синей можно будет увидеть IOWA, Temnikova и Maruv, на белой — ST, Алену Швец и Cakeboy, на зеленой — «Папин Олимпос», RSAC и Эрику Лундмоен. Весь состав артистов можно посмотреть здесь.

VK Fest пройдет 24 и 25 июля уже в седьмой раз. На нем выступят также Баста, Елка, Ольга Бузова, Artik & Asti, Cream Soda, Little Big, Loboda, Niletto, Zivert, «Пошлая Молли», Дора, «Яаvь», Тося Чайкина, Burito и другие музыканты.

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