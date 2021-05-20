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Сервис Grow Food начал принимать на переработку пластиковые контейнеры из доставки

Семён Гудошников
Сегодня в 15:30

Сервис доставки здоровой еды Grow Food запускает переработку собственной упаковки вместе с проектом «Собиратор». Об этом «Афише Daily» рассказали представители компании.

Сдать на переработку получится пластиковые контейнеры из доставки. Для этого их нужно будет очистить от остатков пищи, высушить и компактно сложить. Упаковку при следующей доставке заберет курьер сервиса.

Опция доступна по вторникам и четвергам. Чтобы ей воспользоваться, нужно отметить «сдать контейнеры» в приложении Grow Food. За один раз можно отдать на переработку до 50 чистых контейнеров.

По словам основателя Grow Food Даниэля Гальпера, в будущем компания собирается перейти на другой материал при производстве контейнеров. Переработка упаковки — тот минимум, который Grow Food может сделать для сокращения вреда окружающей среде, отмечает он.

За месяц Grow Food осуществляет около 200 тыс. доставок, на которые уходят 1,5 млн контейнеров. «Если хотя бы 50% покупателей воспользуется опцией возврата на переработку, это будет хороший вклад в устойчивое развитие отрасли», — считает Гальпер.

Grow Food был основан в 2015 году в Петербурге предпринимателями Даниэлем Гальпером и Павлом Паскарем. Сейчас он работает в двух городах — Москве и Петербурге. Ранее сервис запустил услугу возврата картонных коробок, которой ежедневно пользуются 2500 клиентов.

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