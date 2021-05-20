Заммэра Москвы предложила штрафовать людей, которые не следят за здоровьем

Заммэра Москвы Анастасия Ракова предложила ввести штрафы для людей, которые систематически не следят за своим здоровьем. Об этом сообщил «Интерфакс».

По мнению чиновницы, граждане должны нести материальную ответственность за невнимание к здоровью — это, как считает Ракова, поможет обезопасить добросовестных людей.

«Если человек систематически не хочет заниматься своим здоровьем, то тогда, наверное, частично какую‑то, в том числе финансовую, ответственность он должен нести», — заявила Ракова на Московском онкологическом форуме.

Ранее Госдума одобрила введение налогового вычета за траты на физкультурно-оздоровительные услуги. Его планируют предоставлять с 2022 года.