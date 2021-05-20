Умер художник Кэнтаро Миура. Он был автором культовой манги «Берсерк»

В Японии скончался знаменитый художник Кэнтаро Миура, автор манги «Берсерк». Он умер 6 мая. Об этом спустя две недели после смерти мангаки сообщила пресс-служба издательства Hakusensha.

Миура скончался от расслоения аорты в возрасте 54 лет. Художник успел завершить свою культовую работу — последний, 40-й том манги вышел в январе 2021 года.

Кэнтаро Миура создал «Берсерка» в 1989 году. Манга считается одним из самых знаменитых и лучших японских комиксов в истории. По ее мотивам сняли три аниме-сериала и три мультипликационных фильма, а также выпустили несколько игр.

В индустрии манги Миура работал с 1970-х годов, он начал рисовать комисы еще в школьные годы. Он известен как автор не только «Берсерка», но и «Миурангера», «Пути к мечу», «Заново», «Ноя», «Короля волков» и «Гигантомахии».