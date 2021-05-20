Моргенштерн открывает собственный ЧОП

Рэпер Моргенштерн планирует открыть свое частное охранное предприятие (ЧОП). Его охранники смогут носить огнестрельное оружие, пишет Mash.

Алишер Валеев (настоящее имя Моргенштерна) уже подал заявку в Роспатент на регистрацию торговой марки Kaif Security. Лицензия позволит сотрудникам его ЧОПа носить при себе и гладкоствольное, и нарезное оружие.

«Карта уже есть, собственный ресторан тоже, а вот вооруженных мужчин в форме не хватает», — заявил Валеев. Отмечается, что ранее рэпер нанял двух телохранителей.

В октябре 2020 года Моргенштерн открыл собственный ресторан Kaif Provenance. Спустя несколько месяцев он выпустил мини-фильм о создании заведения, в котором фигурируют его бизнес-партнеры Янис и Стефан Греки. На открытие пришли Филипп Киркоров, Эрик Давидович и мама исполнителя.