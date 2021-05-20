Баста выпустил клип, в котором все дерутся. Песня приурочена к первому боксерскому турниру Gaz Fight

На протяжении всего трехминутного видео на ринге сражаются боксеры разных возрастов. Вокруг зала стоит десяток болельщиков, а Басте достался билет в первом ряду — он наблюдает за боем прямо на краю ринга и одновременно с этим поет.

Трек «Knockdown» приурочен к первому турниру бренда Вакуленко Gaz Fight, который занимается промоушеном боксерских поединков. Отборочный бой на титул чемпиона мира WBC пройдет 21 мая. На ринге встретятся Дмитрий Кудряшов и Евгений Романов.

По словам самого Басты, компания будет помогать молодым и уже известным спортсменам в реализации их идей и амбиций. Он уверен, что в России необходимо сделать бокс еще более популярным, ведь это «проблема в нашей стране: мы очень много знаем людей из ММА и около ММА, но очень плохо знаем боксеров».