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Баста выпустил клип, в котором все дерутся. Песня приурочена к первому боксерскому турниру Gaz Fight

Виктория Шанина
Сегодня в 13:37

Российский исполнитель Василий Вакуленко (настоящее имя Басты) выпустил клип на песню «Knockdown». Ролик можно посмотреть на ютьюб-канале лейбла Басты Gazgolder.

На протяжении всего трехминутного видео на ринге сражаются боксеры разных возрастов. Вокруг зала стоит десяток болельщиков, а Басте достался билет в первом ряду — он наблюдает за боем прямо на краю ринга и одновременно с этим поет.

Трек «Knockdown» приурочен к первому турниру бренда Вакуленко Gaz Fight, который занимается промоушеном боксерских поединков. Отборочный бой на титул чемпиона мира WBC пройдет 21 мая. На ринге встретятся Дмитрий Кудряшов и Евгений Романов.

По словам самого Басты, компания будет помогать молодым и уже известным спортсменам в реализации их идей и амбиций. Он уверен, что в России необходимо сделать бокс еще более популярным, ведь это «проблема в нашей стране: мы очень много знаем людей из ММА и около ММА, но очень плохо знаем боксеров».

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