В России выявили более 9000 новых случаев коронавируса

В России выявили 9232 случая коронавируса за сутки, передает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 1312 заражений превосходит вчерашний показатель.
Самый сильный прирост заболевших — в Москве (здесь их количество — 3312, на 1216 больше, чем вчера), Петербурге, Московской, Ростовской, Воронежской, Нижегородской и Самарской областях.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 4 974 908. За последние сутки вылечились 9983 человека, за все время — 4 591 770. За сутки умерли 396 заболевших, за весь период — 117 361.
В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся коронавирусом превысило 164,9 млн человек, 3,4 млн из них умерли. Россия находится на шестом месте по числу заражений. На первом — США (33 млн), на втором — Индия (25,7 млн). За ними идут Бразилия (15,8 млн), Франция (5,9 млн) и Турция (5,1 млн).