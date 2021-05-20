В России выявили более 9000 новых случаев коронавируса

В России выявили 9232 случая коронавируса за сутки, передает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 1312 заражений превосходит вчерашний показатель.

Самый сильный прирост заболевших — в Москве (здесь их количество — 3312, на 1216 больше, чем вчера), Петербурге, Московской, Ростовской, Воронежской, Нижегородской и Самарской областях.