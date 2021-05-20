В октябре выйдет посмертный шпионский роман Джона ле Карре

перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Беларуси заблокировали сайт Sports.ru. Его основатель критиковал Лукашенко 11:36
Matthew Waring/Unsplash В России выявили 8709 новых случаев коронавируса
В России выявили 8709 новых случаев коронавируса 11:14
США ввели санкции против российских компаний и судов из‑за «Северного потока-2» 10:45
Прокуратура проверит клип Моргенштерна на предмет оскорбления чувств верующих 10:04
Шойгу: в России началось серийное производство боевых роботов 8:55
Создатели «Круэллы» опубликовали видео о музыке в фильме. И представили саундтрек от Флоренс Уэлч 2:42
billieeilish/Instagram Билли Айлиш анонсировала мировой тур. В 2022 году она выступит в Германии и Франции
Билли Айлиш анонсировала мировой тур. В 2022 году она выступит в Германии и Франции 1:56
Lil Nas X выпустил клип на трек «Sun Goes Down». В нем он плачет на выпускном 0:56
В кабмине заявили, что россияне хотят отдыхать на зарубежных курортах из‑за пропаганды 0:24
Генри Кавилл снимется в ремейке «Горца». Кого он сыграет, неизвестно Вчера в 23:28
Hulu опубликовал трейлер второго сезона сериала «С любовью, Виктор» Вчера в 22:14
NordWood Themes/Unsplash YouTube начнет вставлять рекламу во все видео с 1 июня
YouTube начнет вставлять рекламу во все видео с 1 июня Вчера в 21:29
Линдеманн не стал комментировать срок за репост клипа Rammstein. В твиттере предложили его отменить Вчера в 21:07
Tesla в России, филиалы зарубежных ИТ-компаний и другие новости дня Вчера в 20:54 Дайджест
Культовый фильм «Красотка» с Джулией Робертс и Ричардом Гиром вновь вернется на экраны Вчера в 20:40
В Okko появился балет «Приказ короля» в постановке театра «Урал Опера Балет» Вчера в 19:35
пресс-материалы Garbage выпустили лирик-видео на новый сингл «Wolves»
Garbage выпустили лирик-видео на новый сингл «Wolves» Вчера в 18:45
Депутаты хотят запретить участие в любых выборах всем «причастным» к экстремистским организациям Вчера в 18:24
В пространстве Wip откроется выставка Павлика Кузнецова «Who Is Pavlik?» Вчера в 17:55
«Русскую женщину» Манижи чаще всего слушают в Испании, Германии и Великобритании Вчера в 17:36
Отключить рекламу

В октябре выйдет посмертный шпионский роман Джона ле Карре

Семён Гудошников
20 мая 2021  12:01

Последний шпионский роман Джона ле Карре «Сильвервью», законченный незадолго до его смерти, выйдет 14 октября 2021 года в издательстве Viking. Об этом сообщает The Guardian.

В центре сюжета персонаж по имени Джулиан Лоундсли. Оставив работу в большом городе, он перебрался в английское захолустье на побережье и открыл книжный магазин. Через несколько месяцев его посетил мигрант из Польши Эдвард, который знает необычайно много о семье Джулиана и проявляет повышенный интерес к его магазину. В это время в Лондоне глава шпионской сети узнает об утечке секретной информации. Расследование приводит к этому прибрежному городку.

«Книга полна криминала, лирики и жестокости, она наконец позволит заглянуть в душу Секретной разведывательной службы. Это превосходный, самый настоящий последний роман», — заявил младший сын писателя Ник Корнуэлл.

Литературный агент ле Карре Джонни Геллер сказал, что писатель начал работу над романом несколько лет назад. На какое‑то время он отвлекся на написание своих мемуаров и вернулся к книге лишь в последние месяцы своей жизни. Джон ле Карре поручил опубликовать «Сильвервью» своим сыновьям. Его выход издательство Viking приурочило к 90-летию писателя.

Джон ле Карре умер 12 декабря 2020 года в возрасте 89 лет. Он — классик шпионского триллера и один из самых востребованных писателей в мире. За свою жизнь ле Карре написал более 20 шпионских романов, переведенных на 36 языков мира. Самые известные из них — «Шпион, пришедший с холода» (1963), «Шпион, выйди вон!» (1974), «Маленькая барабанщица» (1983) и «Такой же предатель, как мы» (2010).

В мае 2021 года в издательстве Corpus вышел роман ле Карре «Агент на передовой», повествующий о немолодом британском агенте в эпоху Брексита. «Афиша Daily» опубликовала фрагмент книги.

Подробности по теме
Джон ле Карре: главный детективщик планеты и его лучшие книги
Джон ле Карре: главный детективщик планеты и его лучшие книги
События недели на afisha.ru
триллер
Форсаж-9
Семья Торрето снова в опасности
хип-хоп
«Кровосток»
Интеллигентный русский гангста-рэп
мультфильм
Истребитель демонов: Поезд «Бесконечный»
Полнометражка популярного аниме про маленьких борцов с нечистью
иммерсивный
Фантасмагория в черном
Шоу-ужин в булгаковской стилистике
моноспектакль
Контрабас
Хабенский солирует в монодраме Зюскинда
мультфильм
Кролик Питер-2
Кролик Питер отправляется в большой город
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
The Guardian
Афиша Daily
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить