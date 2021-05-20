В октябре выйдет посмертный шпионский роман Джона ле Карре

Последний шпионский роман Джона ле Карре «Сильвервью», законченный незадолго до его смерти, выйдет 14 октября 2021 года в издательстве Viking. Об этом сообщает The Guardian.

В центре сюжета персонаж по имени Джулиан Лоундсли. Оставив работу в большом городе, он перебрался в английское захолустье на побережье и открыл книжный магазин. Через несколько месяцев его посетил мигрант из Польши Эдвард, который знает необычайно много о семье Джулиана и проявляет повышенный интерес к его магазину. В это время в Лондоне глава шпионской сети узнает об утечке секретной информации. Расследование приводит к этому прибрежному городку.

«Книга полна криминала, лирики и жестокости, она наконец позволит заглянуть в душу Секретной разведывательной службы. Это превосходный, самый настоящий последний роман», — заявил младший сын писателя Ник Корнуэлл.

Литературный агент ле Карре Джонни Геллер сказал, что писатель начал работу над романом несколько лет назад. На какое‑то время он отвлекся на написание своих мемуаров и вернулся к книге лишь в последние месяцы своей жизни. Джон ле Карре поручил опубликовать «Сильвервью» своим сыновьям. Его выход издательство Viking приурочило к 90-летию писателя.

Джон ле Карре умер 12 декабря 2020 года в возрасте 89 лет. Он — классик шпионского триллера и один из самых востребованных писателей в мире. За свою жизнь ле Карре написал более 20 шпионских романов, переведенных на 36 языков мира. Самые известные из них — «Шпион, пришедший с холода» (1963), «Шпион, выйди вон!» (1974), «Маленькая барабанщица» (1983) и «Такой же предатель, как мы» (2010).

В мае 2021 года в издательстве Corpus вышел роман ле Карре «Агент на передовой», повествующий о немолодом британском агенте в эпоху Брексита. «Афиша Daily» опубликовала фрагмент книги.