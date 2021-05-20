В Мадриде появился Музей пластика. Вместе с экспонатами его отправили на переработку

Музей просуществовал всего девять дней, а 17 мая, во Всемирный день переработки, авторы идеи разобрали его и отправили на утилизацию и повторное использование. Суть выставки заключалась в том, чтобы показать противоречивость пластика. Ведь этот материал, по их словам, открывает большие возможности.

8 мая в Мадриде появился музей, который на 100% пригоден для переработки. Все стенды, экспонаты и само временное сооружение сделаны из пластика, пишет ArchDaily.

Среди экспонатов оказались артефакты, которые демонстрируют положительное влияние пластика на здравоохранение, пищевую промышленность, строительство, транспорт и даже окружающую среду. Например, пластиковые брезенты на свалках защищают грунтовые воды от загрязнения, а пленки повышают урожайность некоторых видов сельского хозяйства.

«Этот музей подчеркивает важность использования пластика и его вклада в защиту окружающей среды на всех этапах: экологический дизайн, использование, в том числе повторное, и переработка», — заявила автор проекта Алисия Мартин.

Создатели также отмечают, что люди часто говорят о вреде пластика для окружающей среды, но очень часто именно этот материал сокращает чрезмерный расход энергии.

В апреле ученые из Калифорнийского университета в Беркли рассказали об успехах в разработке биоразлагаемого пластика. Их материал полностью разлагается в воде или компостной яме за несколько дней. Специалисты добавили в него ферменты, разрушающие материал до нетоксичных молекул, и вредные частицы растворились.

Месяцем ранее специалисты из Йельского университета рассказали, что создали биопластик, состоящий в основном из опилок. Он способен полностью разложиться в почве за три месяца. В этом случае был добавлен биоразлагаемый растворитель, в результате чего получилась жидкость из органических полимеров и целлюлозы. Раствор позволил сформировать листы, которые в дальнейшем можно вернуть в исходное состояние и использовать повторно.