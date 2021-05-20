В администрации президента выступили против закрашивания граффити со значимыми личностями

Начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков выступил против закрашивания граффити с историческими и культурными деятелями. Свою позицию он озвучил на Восьмой международной конференции «Образование и мировые города: третья миссия университетов и студенты», пишет ТАСС.

По словам Новикова, власти российских городов очень любят закрашивать граффити, притом что эти рисунки не всегда провокационные или крамольные. Иногда они могут изображать исторических или культурных деятелей.

«Недавно в одном из столичных регионов зачем‑то закрасили граффити с портретом Антона Павловича Чехова. Казалось бы, уж Чехов чем насолил. Но у коммунальных служб свое представление о прекрасном — ровная бежевая стенка лучше, чем стенка с самолетом, портретом Чехова», — сказал глава управления президента.

В качестве дополнительных примеров он привел работу петербургских коммунальщиков, которые за последнее время закрасили граффити с героями скетч-сериала «Крутое пике», персонажами фильма Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию», работу, посвященную дружбе народов России и Сирии, и другие.

В Москве в 2019 году ввели новые правила, регулирующие граффити на стенах домов. Теперь изображения необходимо согласовывать с семью ведомствами, а тематика стрит-арта должна ограничиваться выдающимися личностями, историческими событиями, наукой, спортом и искусством.