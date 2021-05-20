В новом тизере «Локи» на Тома Хиддлстона надевают шокер и тюремную робу

Студия Marvel выпустила новое видео со сценой из сериала «Локи». Это уже второй подобный ролик за три дня, а все потому, что премьера состоится совсем скоро — 9 июня.

Главный герой попадает в штаб-квартиру Управления временными изменениями. У него пропадает вся одежда, зато появляется роба заключенного и непонятное устройство на шее, похожее на электрошокер. Теперь ему придется подчиняться новым правилам, пока глава тюрьмы не распылил его на атомы.