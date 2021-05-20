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В новом тизере «Локи» на Тома Хиддлстона надевают шокер и тюремную робу

Виктория Шанина
20 мая 2021  10:30

Студия Marvel выпустила новое видео со сценой из сериала «Локи». Это уже второй подобный ролик за три дня, а все потому, что премьера состоится совсем скоро — 9 июня.

Главный герой попадает в штаб-квартиру Управления временными изменениями. У него пропадает вся одежда, зато появляется роба заключенного и непонятное устройство на шее, похожее на электрошокер. Теперь ему придется подчиняться новым правилам, пока глава тюрьмы не распылил его на атомы.

В предыдущем видео Marvel показал расширенную сцену из лифта. В ней агент Мобиус рассказывает Локи, как будет проходить его жизнь в ближайшее время. Пока главный герой стремительно выходит из себя, агенту великолепно удается сохранять спокойствие.

Действие шоу разворачивается после событий фильма «Мстители: Финал», в котором Локи похитил тессеракт, тем самым создав новую временную петлю. В трейлере становится известно, что в тюрьме глава Управления временными изменениями Мобиус нанимает Локи, чтобы тот исправил ситуацию после содеянного.

Режиссером сериала стала Кейт Херрон. Роль бога хитрости и обмана исполнил Том Хиддлстон, Мобиуса — Оуэн Уилсон. Также в картине снялись Гугу Мбата-Роу, София Ди Мартино, Ричард Э.Грант и другие. Премьера проекта состоится на стриминговом сервисе Disney+.

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