В новом тизере «Локи» на Тома Хиддлстона надевают шокер и тюремную робу

Студия Marvel выпустила новое видео со сценой из сериала «Локи». Это уже второй подобный ролик за три дня, а все потому, что премьера состоится совсем скоро — 9 июня.
Главный герой попадает в штаб-квартиру Управления временными изменениями. У него пропадает вся одежда, зато появляется роба заключенного и непонятное устройство на шее, похожее на электрошокер. Теперь ему придется подчиняться новым правилам, пока глава тюрьмы не распылил его на атомы.
В предыдущем видео Marvel показал расширенную сцену из лифта. В ней агент Мобиус рассказывает Локи, как будет проходить его жизнь в ближайшее время. Пока главный герой стремительно выходит из себя, агенту великолепно удается сохранять спокойствие.
Действие шоу разворачивается после событий фильма «Мстители: Финал», в котором Локи похитил тессеракт, тем самым создав новую временную петлю. В трейлере становится известно, что в тюрьме глава Управления временными изменениями Мобиус нанимает Локи, чтобы тот исправил ситуацию после содеянного.
Режиссером сериала стала Кейт Херрон. Роль бога хитрости и обмана исполнил Том Хиддлстон, Мобиуса — Оуэн Уилсон. Также в картине снялись Гугу Мбата-Роу, София Ди Мартино, Ричард Э.Грант и другие. Премьера проекта состоится на стриминговом сервисе Disney+.