Билли Портер признался, что живет с положительным ВИЧ-статусом

Американский актер Билли Портер, известный по сериалам «Поза» и «Американская история ужасов», признался, что живет с положительным ВИЧ-статусом. Об этом он сообщил в интервью The Hollywood Reporter.

Портер рассказал, что заразился ВИЧ уже 14 лет назад, в 2007 году. Все это время он скрывал диагноз от общественности, опасаясь за свою карьеру в театре и кино. Поделиться своим отношением к ВИЧ он смог только в сериале «Поза» через своего персонажа.

«Я смог сказать все, что хотел, через суррогатную мать», — отметил Портер. Однако даже его коллеги по проекту не знали, что вдохновение для образа Прея Телла он черпает из собственной жизни — в ней актер испытывал стыд за вирус и считал его «божьим наказанием».

«Долгое время все, кому нужно было знать, знали — за исключением моей матери. Я пытался жить и делать карьеру, и я не был уверен, что смогу, если об этом узнают не те люди. Это был бы просто еще один способ меня дискриминировать», — пояснил Портер.

Он добавил, что годами старался не думать о диагнозе, но коронавирусный карантин заставил его «остановиться, поразмыслить и справиться с травмой» при помощи психотерапевта, которого Портер посещает с 25 лет. Так актер решился на откровенность с широкой публикой.

Обладатель «Эмми», «Грэмми» и «Тони» осознал, что всю жизнь был травмирован — непростым детством в религиозной среде, сексуальным насилием со стороны отчима и в конечном итоге ВИЧ. Это, по словам Портера, помогло ему в творчестве, но мешало в обычной жизни.

«Теперь я пытаюсь завести семью, теперь это касается не только меня. Пришло время повзрослеть и двигаться дальше, потому что стыд разрушителен — и если с ним не справиться, он может уничтожить все на своем пути», — сказал артист.

Портер признался, что ждал кончины матери, чтобы поделиться правдой о себе и своей болезни. Однако недавно актер все же решился на разговор с ней — и теперь чувствует себя свободным открыто заявить о своем ВИЧ-статусе. «Правда исцеляет», — считает он.

«Это не могло произойти в лучшее время. Каждая мечта, которая у меня была, сбывается сейчас, в одно и то же время. Я готовлюсь сыграть крестную фею в „Золушке“. У меня выходит новая музыка. Выходят мемуары. „Поза“ завершена. Я снимаю свой первый фильм», — добавил Портер.