ГИБДД Москвы поддержала ограничение скорости до 30 км/ч на некоторых улицах города

ГИБДД Москвы поддержала идею об ограничении максимально допустимой скорости на некоторых улицах города до 30 км/ч. Об этом инспекция написала в своем инстаграм-аккаунте.
В ведомстве считают, что такая мера повысит безопасность на тех улицах, «где гуляют пешеходы, катаются велосипедисты, а дети ходят в школу». В Госавтоинспекции отметили, что сбитый автомобилем пешеход может выжить при 30 км/ч, но это практически невозможно при 80 км/ч.
ГИБДД вместе с ЦОДД выступают за то, чтобы на каждой улице столицы была назначена своя скорость движения в зависимости от ее особенностей и назначения. Об этом ведомства рассказывают на 6-й Глобальной неделе безопасности дорожного движения ООН.
Весной 2021 года власти Москвы вернулись к обсуждению системы штрафов для водителей. Глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов выступает за отмену допустимого порога превышения скорости на 20 км/ч. «Скорость должна быть именно та, которая указана на знаке», — подчеркивал он.