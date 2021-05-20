ГИБДД Москвы поддержала ограничение скорости до 30 км/ч на некоторых улицах города

ГИБДД Москвы поддержала идею об ограничении максимально допустимой скорости на некоторых улицах города до 30 км/ч. Об этом инспекция написала в своем инстаграм-аккаунте.

В ведомстве считают, что такая мера повысит безопасность на тех улицах, «где гуляют пешеходы, катаются велосипедисты, а дети ходят в школу». В Госавтоинспекции отметили, что сбитый автомобилем пешеход может выжить при 30 км/ч, но это практически невозможно при 80 км/ч.