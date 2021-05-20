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Новый мурал Покраса Лампаса появился в Королеве. Он посвящен покорителям космоса

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:05

Покрас Лампас и Александр Shon представили свой новый мурал в Королеве. Он расположился на здании Детской школы искусств в самом центре города. Об этом художники сообщили на своих инстаграм-страницах.

Граффити посвящено покорителям космоса. На нем изображены две фигуры — мужская и женская. Эти символы двух начал находятся в центре каллиграфутуристического пространства, сотканного из цитат Юрия Гагарина и Сергея Королева.

«„Нет преград человеческой мысли“ — не только цитата Сергея Павловича, но вектор, объединяющий технологии, культуру и людей, чей вклад в историю превратил наукоград Королев в столицу отечественного космоса», — отметили авторы работы.

По их словам, создание мурала приурочено к 60-летию первого полета человека в космос — он случился 12 апреля 1961 года. В юбилей художники начали роспись, первой фразой которой стали знаменитые слова Гагарина о красоте планеты и необходимости хранить ее, а не разрушать.

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