Новый мурал Покраса Лампаса появился в Королеве. Он посвящен покорителям космоса

Покрас Лампас и Александр Shon представили свой новый мурал в Королеве. Он расположился на здании Детской школы искусств в самом центре города. Об этом художники сообщили на своих инстаграм-страницах.

Граффити посвящено покорителям космоса. На нем изображены две фигуры — мужская и женская. Эти символы двух начал находятся в центре каллиграфутуристического пространства, сотканного из цитат Юрия Гагарина и Сергея Королева.