Новый мурал Покраса Лампаса появился в Королеве. Он посвящен покорителям космоса

Покрас Лампас и Александр Shon представили свой новый мурал в Королеве. Он расположился на здании Детской школы искусств в самом центре города. Об этом художники сообщили на своих инстаграм-страницах.
Граффити посвящено покорителям космоса. На нем изображены две фигуры — мужская и женская. Эти символы двух начал находятся в центре каллиграфутуристического пространства, сотканного из цитат Юрия Гагарина и Сергея Королева.
«„Нет преград человеческой мысли“ — не только цитата Сергея Павловича, но вектор, объединяющий технологии, культуру и людей, чей вклад в историю превратил наукоград Королев в столицу отечественного космоса», — отметили авторы работы.
По их словам, создание мурала приурочено к 60-летию первого полета человека в космос — он случился 12 апреля 1961 года. В юбилей художники начали роспись, первой фразой которой стали знаменитые слова Гагарина о красоте планеты и необходимости хранить ее, а не разрушать.