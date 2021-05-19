В Steam появился «Симулятор одиночества в русской деревне»

Игра предлагает пользователям подбродить по почти заброшенной деревне и ее окрестностям, зайти в деревянные избы и прогуляться по полю. Как такового сюжета у симулятора нет, как и дополнительных заданий для игрока.

В Steam появилась новая игра для желающих расслабиться при помощи виртуальной реальности. Она называется «Симулятор одиночества в русской деревне».

По сути, пользователям необходимо просто рассматривать детально прорисованные локации, наслаждаться полевыми цветами, резными наличниками на домах, лесными полянами и ностальгировать по пасторальному спокойствию.

«Просто расслабьтесь и проведите время, блуждая по залитому солнцем лесу и туманным болотам, или исследуйте интерьеры каноничной русской избы, в которой вам захочется жить», — написали создатели игры.

Симулятор разработала компания Flex Entertainment, ранее выпустившая «Мемологию» и готовящая к выпуску игру «Boris Russian Bear». Доступ к «Симулятору одиночества в русской деревне» можно купить на сайте Steam за 59 рублей.