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Бывшая помощница Мэрилина Мэнсона обвинила его в сексуальном насилии и побоях

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:13

Бывшая помощница Мэрилина Мэнсона по имени Эшли Уолтерс подала в суд на певца. Она обвинила его в сексуальном насилии, побоях и домогательствах, пишет Би-би-си.

Женщина утверждает, что Мэнсон был пугающим и жестоким начальником, который заставлял ее работать по 48 часов, а также заявлял своим друзьям, что они якобы могут приставать к ней и целовать ее.

Представители рок-музыканта категорически отвергли все обвинения Уолтерс. Тем не менее, экс-ассистентка Мэнсона заверяет, что тот использовал свое положение, власть, известность и связи, чтобы эксплуатировать ее и преследовать.

По словам адвокатов девушки, Мэнсон убедил Уолтерс работать с ним «обещаниями творческого сотрудничества и креативных возможностей», а затем создал среду, в которой та подвергалась сексуальной эксплуатации, манипуляциям и психологическому насилию.

Согласно документам суда, Уолтерс познакомилась с Мэнсоном в 2010 году в возасте 26 лет. После этого артист написал ей в соцети MySpace, похвалил ее работу (тогда девушка начинала карьеру фотографа) и пригласил в свой дом.

На встрече Уолтерс рассчитывала посмотреть картины, которыми владеет музыкант, и обсудить сотрудничество. Вечер с Мэнсоном затянулся, и певец не позволил девушке уехать посреди ночи, вынудив ее остаться до утра.

Затем рок-артист попросил Уолтерс сделать несколько его снимков, при этом он попросил ее снять рубашку. Спустя некоторое время он завершил фотосессию и изнасиловал фотографа. После он предложил Уолтерс работу с удвоенной зарплатой.

Контракт с музыкантом предполагал работу по двое суток подряд. При этом женщине пришлось справляться со вспышками гнева Мэнсона. По признанию Уолтерс, она постоянно пребывала в страхе перед ним во время работы.

Мэнсон, как считает истица, рассчитывал, что она будет флиртовать с его друзьями и позволит им прикасаться к себе. Однако Уолтерс, по ее же словам, чувствовала себя из‑за этого «куском мяса».

В феврале актриса Эван Рейчел Вуд обвинила Мэнсона в абьюзе. Позднее о жестокости музыканта рассказали еще несколько женщин, в том числе бурлеск-танцовщица Эсме Бьянко, снимавшаяся в «Игре престолов», — она заявила, что рокер избивал и резал ее, публично унижал и контролировал всю ее жизнь.

Девушек, состоявших в романтических отношениях с Мэнсоном, поддержала бывшая жена певца Дита фон Тиз и его экс-невеста Роуз МакГоуэн. Обе артистки отметили, что сами не сталкивались с абьюзивным поведением рок-звезды, но верят словам пострадавших.

В связи со скандалом звукозаписывающая студия Loma Vista Recordings расторгла контракт с Мэнсоном — именно она выпустила его последний альбом. Кроме того, эпизоды с музыкантом убрали из сериала «Американские боги». Тем не менее стримы рок-певца в феврале только выросли.

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