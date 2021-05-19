перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Манижа в финале «Евровидения», Feduk ищет убийцу Карабаса-Барабаса и другие новости дня 20:26 Дайджест
Андрей Шмаров уходит с поста главреда «Ведомостей». При нем уволилась значительная часть редакции 19:47
Михаил Барышников сыграет Чехова в благотворительном онлайн-спектакле по мотивам «Вишневого сада» 19:13
Garage Screen покажет премьеры Роттердамского и Берлинского кинофестивалей 18:27
Пепперштейн, Диденко и якутское техно: фестиваль «Форма» раскрыл первую волну участников 17:54
Режиссер Александр Миндадзе проведет спецпоказ и встречу со зрителями в поддержку «Дома с маяком» 16:46
unknown artist/YouTube Умерла актриса Татьяна Проценко, сыгравшая Мальвину в советском фильме «Приключения Буратино»
Умерла актриса Татьяна Проценко, сыгравшая Мальвину в советском фильме «Приключения Буратино» 16:40
Warner Bros. снимет ремейк триллера «Голод» с Катрин Денев и Дэвидом Боуи 16:00
«Чикен Карри» сняли для Feduk новый клип на песню «Бэнгер». В нем появились Александр Гудков и Ян Гэ 15:44
Фестиваль Summer Sound впервые пройдет в Петербурге 15:26
Студия Никиты Михалкова снимет фильм о поединке атомной подводной лодки с кракеном 14:51
ddlovato/Instagram Деми Ловато совершили каминг-аут как небинарная персона
Деми Ловато совершили каминг-аут как небинарная персона 14:32
Хейтеры Илона Маска выпустили токен StopElon. Они хотят «уничтожить главного манипулятора рынком» 14:31
Российские разработчики и правозащитники выпустят игру о политических преследованиях 13:51
Продукты из «Вкусвилла» появились на AliExpress 13:19
Леон Кеннеди и заговоры в первом трейлере мультсериала «Обитель зла: Бесконечная тьма» 12:53
«Лента» купит сеть супермаркетов «Билла» в России. Сумма сделки составит 215 млн евро 12:51
Netflix/YouTube Российские онлайн-кинотеатры потребовали у Роскомнадзора включить Netflix в реестр видеосервисов
Российские онлайн-кинотеатры потребовали у Роскомнадзора включить Netflix в реестр видеосервисов 11:46
За сутки в России выявили 7920 новых случаев коронавируса 11:13
Роскосмос выставил на продажу спускаемую капсулу корабля «Союз МС-08» 10:04
Отключить рекламу

Андрей Шмаров уходит с поста главреда «Ведомостей». При нем уволилась значительная часть редакции

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:47

Андрей Шмаров покинет пост главного редактора «Ведомостей» в четверг, 20 мая. Об этом издание сообщило на своем сайте.

Обязанности главреда будет временно исполнять Ирина Казьмина, которая ранее была заместителем генерального директора по редакционному развитию АО «Бизнес Ньюс Медиа». Решение об уходе Шмарова приняли по соглашению сторон.

«Мы благодарим Андрея Шмарова за проделанную работу и желаем удачи во всех дальнейших начинаниях», — заявил председатель совета директоров АО «Бизнес Ньюс Медиа» Иван Еремин.

Он отметил, что в дальнейшем «Ведомости» будут придерживаться «вектора качественной деловой журналистики, оставаясь флагманом деловых СМИ и сохраняя самые высокие стандарты качества».

Издание намерено увеличивать аудиторию за счет запуска новых тематических информационных продуктов и сервисов. Также «Ведомости» будут расширять географию своего распространения не только в России, но и за рубежом.

«Решение всех этих задач требует от человека, которому предстоит возглавить редакцию, исключительного профессионализма, большого опыта, владения современными медиатехнологиями», — добавил Еремин.

Андрей Шмаров проработал главредом «Ведомостей» чуть более года. Он был назначен в марте 2020 года после смены собственника издания. На первой встрече с журналистами Шмаров заявил, что не читает «Ведомости», не знаком со сводом внутренних правил «Догма», не понимает, что такое харассмент, и считает нормой редактирование статей собственником издания.

Последнее новый главред подтвердил на деле: он неоднократно редактировал и удалял материалы журналистов без их ведома или не допускал статьи к публикации. Из‑за этого у Шмарова был конфликт с авторами.

Журналисты предлагали назначить главредом вместо него руководителя редакции партнерских проектов «Ведомости &» Анфису Воронину, но им отказали. В результате газету покинули все пять замов главреда, шеф-редактор и корреспондент отдела «Экономика». Редакция отдела «Потребительский рынок» в полном составе объявила, что ищет новую работу.

В октябре бывшие журналисты «Ведомостей» запустили сервис Fakecheck, который позволяет проверить достоверность информации в СМИ и соцсетях. Также экс-авторы издания основали новое медиа под названием VTimes, которое недавно было признано иноагентом.

События недели на afisha.ru
триллер
Форсаж-9
Семья Торрето снова в опасности
хип-хоп
«Кровосток»
Интеллигентный русский гангста-рэп
детектив
Пила: Спираль
Перезапуск самой кассовой хоррор-франшизы
иммерсивный
Фантасмагория в черном
Шоу-ужин в булгаковской стилистике
поп
«Мумий Тролль»
Группа, радикально обновившая рок на русском
триллер
Те, кто желает мне смерти
Анджелина Джоли пытается спасти мальчика от наемников
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Ведомости
Люди
Андрей Шмаров
Иван Еремин
Анфиса Воронина
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить