Андрей Шмаров уходит с поста главреда «Ведомостей». При нем уволилась значительная часть редакции

Андрей Шмаров покинет пост главного редактора «Ведомостей» в четверг, 20 мая. Об этом издание сообщило на своем сайте.

Обязанности главреда будет временно исполнять Ирина Казьмина, которая ранее была заместителем генерального директора по редакционному развитию АО «Бизнес Ньюс Медиа». Решение об уходе Шмарова приняли по соглашению сторон.

«Мы благодарим Андрея Шмарова за проделанную работу и желаем удачи во всех дальнейших начинаниях», — заявил председатель совета директоров АО «Бизнес Ньюс Медиа» Иван Еремин.

Он отметил, что в дальнейшем «Ведомости» будут придерживаться «вектора качественной деловой журналистики, оставаясь флагманом деловых СМИ и сохраняя самые высокие стандарты качества».

Издание намерено увеличивать аудиторию за счет запуска новых тематических информационных продуктов и сервисов. Также «Ведомости» будут расширять географию своего распространения не только в России, но и за рубежом.

«Решение всех этих задач требует от человека, которому предстоит возглавить редакцию, исключительного профессионализма, большого опыта, владения современными медиатехнологиями», — добавил Еремин.

Андрей Шмаров проработал главредом «Ведомостей» чуть более года. Он был назначен в марте 2020 года после смены собственника издания. На первой встрече с журналистами Шмаров заявил, что не читает «Ведомости», не знаком со сводом внутренних правил «Догма», не понимает, что такое харассмент, и считает нормой редактирование статей собственником издания.

Последнее новый главред подтвердил на деле: он неоднократно редактировал и удалял материалы журналистов без их ведома или не допускал статьи к публикации. Из‑за этого у Шмарова был конфликт с авторами.

Журналисты предлагали назначить главредом вместо него руководителя редакции партнерских проектов «Ведомости &» Анфису Воронину, но им отказали. В результате газету покинули все пять замов главреда, шеф-редактор и корреспондент отдела «Экономика». Редакция отдела «Потребительский рынок» в полном составе объявила, что ищет новую работу.

В октябре бывшие журналисты «Ведомостей» запустили сервис Fakecheck, который позволяет проверить достоверность информации в СМИ и соцсетях. Также экс-авторы издания основали новое медиа под названием VTimes, которое недавно было признано иноагентом.