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Михаил Барышников сыграет Чехова в благотворительном онлайн-спектакле по мотивам «Вишневого сада»

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:13

Знаменитый артист балета и актер Михаил Барышников примет участие в благотворительном онлайн-спектакле «chekhovOS/an experimental game/» по мотивам пьесы «Вишневый сад». Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы представления.

Постановку покажут 27 мая, в 20.00 по московскому времени. Она пройдет на английском языке и в интерактивном формате. Режиссером спектакля выступил Игорь Голяк, основатель бостонской компании Arlekin Players Theatre.

«Зрители влияют на то, что происходит на сцене, с помощью смартфона, который становится для них на время спектакля пультом управления. Часть сцен снята на видео, но основное действие спектакля разыгрывается вживую», — рассказал Голяк.

Барышников исполнит в шоу роль писателя Антона Чехова. Помимо него в спектакле сыграют Анна Барышникова и Джессика Хечт («Друзья», «Скорая помощь») — последняя предстанет в образе Любови Раневской.

«Мне показалось интересным поговорить про поэтику и мироощущение Чехова именно в момент пандемии. В пьесе „Вишневый сад“ особенно остро ощущаются хрупкость человека, его бессилие перед судьбой, роком, жизнью и смертью», — добавил Голяк.

Европейская премьера онлайн-представления поможет собрать пожертвования в пользу Gift of Life — британского сестринского фонда «Подари жизни». Второй показ постановки пройдет в поддержку Podari.Life, американского сестринского фонда «Подари жизни».

Чтобы посмотреть спектакль, нужно зарегистрироваться и оставить пожертвование. Его сумма — минимум 20 долларов. Благотворители, которые внесут более 50 долларов, примут участие в розыгрыше книги «Вишневый сад» с автографом и личным обращением Барышникова.

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