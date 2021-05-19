Garage Screen покажет премьеры Роттердамского и Берлинского кинофестивалей

Garage Screen покажет фильмы из программы Роттердамского и Берлинского кинофестивалей — «Бебиа, по моему единственному желанию», «Луна, 66 вопросов» и «Что мы видим, когда смотрим на небо?». Об этом «Афише Daily» сообщили представители кинотеатра.

Все картины будут показаны в России впервые в рамках рубрики «Один раз увидеть». 4 июня режиссер Жужа Добрашкус сама представит экспрессионистскую драму «Бебиа, по моему единственному желанию». Лента основана на грузинской и античной мифологии.