Режиссер Александр Миндадзе проведет спецпоказ и встречу со зрителями в поддержку «Дома с маяком»

Советский и российский кинорежиссер Александр Миндадзе встретится со зрителями и обсудит фильм «В субботу» после показа в поддержку фонда «Дом с маяком». Об этом «Афише Daily» сообщила пресс-служба благотворительной организации.

События ленты «В субботу» разворачиваются 26 апреля 1986 года, в первые 24 часа после аварии на Чернобыльской АЭС. Главный герой случайно становится свидетелем катастрофы и узнает всю правду о взрыве. Теперь ему нужно сделать выбор: спасать людей, которые вовсю гуляют по городу в субботний день, или выполнить приказ сверху и не сеять панику.

Миндадзе расскажет о процессе создания картины, поделится своими идеями и планами. В конце встречи гости смогут задать вопросы и поучаствовать в благотворительном аукционе, где будут разыгрываться «редкие кинолоты».

Все деньги организаторы направят в «Дом с маяком». Фонд оказывает медицинскую, благотворительную, психологическую, социальную и юридическую помощь детям и молодым людям с неизлечимыми заболеваниями.

Спецпоказ пройдет 23 мая в 17.00 в киноцентре «Октябрь». Билеты можно приобрести по ссылке.