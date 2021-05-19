Российские разработчики и правозащитники выпустят игру о политических преследованиях

«ОВД-Инфо», «Команда 29» и петербургская студия Noesis запустят в июне игру «Статья» о политических преследованиях в России. Об этом «Афише Daily» рассказали представители проекта.

Игра будет выполнена в жанре квеста. Ее главной героине — Соне — предстоит помочь своей подруге Ане, которую преследуют по «экстремистской» статье за текст о теракте. К ней приходят с обыском, ее таскают на допросы и блокируют ей средства на счету. Как именно Соня поможет подруге, зависит от игрока.

Разработчики обещают, что «Статья» не только обеспечит максимальное погружение и познакомит с реальными историями, но и объяснит, как вести себя, если ранним утром к вам постучались хмурые люди в форме.

Игра будет доступна в версиях на iOS и Android. Почитать о ней подробнее можно на сайте «Статьи».

Noesis — игровая студия, создающая просоциальные игры для некоммерческого сектора и медиа. Из ее прошлых работ — игра «Гэбня» об общении с полицией, разработанная для «Команды 29», браузерные игры «2024» об этике технологий для Европейского университета и «Теплицы социальных технологий», «Куда идут отношения» о проблеме домашнего насилия и «Полина против сталкинга».