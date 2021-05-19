Российские стрим-сервисы потребовали у Роскомнадзора включить Netflix в свой реестр

Ассоциация «Интернет-видео» (АИВ), в которую входят стрим-сервисы ivi, Okko, Megogo, «Амедиатека» и Start, направила письмо Роскомнадзору с требованием провести проверку локализованной в России версии Netflix. Авторы обращения считают, что необходимо внести американскую компанию в реестр аудиовизуальных сервисов, пишут «Ведомости» со ссылкой на текст письма.

По мнению ассоциации, русский Netflix нужно включить в список из‑за большой аудитории — сервис посещает уже больше 100 тыс. пользователей в день. Это поможет создать равные условия на рынке онлайн-кинотеатров в России.

Кроме того, гендиректор «Интернет-видео» Алексей Бырдин отметил, что по закону 2017 года платформа с таким количеством пользователей должна хранить их данные на территории страны и зарегистрировать юрлицо. При этом иностранцы могут владеть максимум 20% компании.

Ассоциация уже направляла подобные обращения в Роскомнадзор, однако ранее в центре обсуждений были Amazon Prime Video, Apple TV+ и Google Play. Бырдин заявил, что тогда АИВ получила «лишь формальный ответ».

В сентябре 2020-го Netflix начал сотрудничать с «Национальной медиагруппой» и заявил о планах полностью локализовать свою работу в России. Уже в марте 2021 года платформа вошла в пятерку самых популярных видеосервисов среди россиян и отчиталась о выручке в России за 2020 год. Netflix заработал 3,3 млрд рублей, что в три раза больше, чем годом ранее (до локализации).