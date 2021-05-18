Кооператив «Черный» запустил краудфандинговую компанию для открытия собственного обжарочного цеха

Кооператив «Черный», занимающийся развитием кофейной культуры, намерен открыть собственный обжарочный цех. Для этого объединение запустило краудфандинговую кампанию — собрать необходимо 2 млн рублей.

На цех кооператив уже потратил 7,3 млн рублей. В 2019 году команда сняла здание на территории бывшей фабрики технических бумаг «Октябрь» и начала ремонт: поставила окна, поменяла дверь, укрепила пол, провела воду и канализацию, обновила электрику и оборудовала газопровод.

В «Черном» надеются с помощью краудфандинга собрать недостающую сумму на минимальное необходимое оборудование. В совокупности они стоит 2,8 млн рублей, однако самую дорогую покупку — колорсортер «Сапсан» за 1,26 млн — кооператив планирует купить самостоятельно.

Начать обжаривать кофе команда сможет уже после получения 1 млн рублей. Постепенно кооператив докупит остальное оборудование (кофемолки, бойлер, эспрессо-машину) и сможет проводить в цеху мастер-классы, дегустации и экскурсии.

«Свой цех позволит нам делать продукт лучше. Вместо того, чтобы думать о том, как успеть произвести все в ограниченные часы аренды, мы сможем еще больше времени и внимания уделять продукту, зная, что у нас есть время жарить столько кофе, сколько вы готовы купить», — рассказали представители организации.

Кооператив «Черный» существует с 2013 года. О большой кофейне проекта в Лялином переулке «Афиша Daily» рассказывала в 2018 году. С кофе «Черного» работают кофейни в семи городах России.