Площадь перед собором Парижской Богоматери закрыли из‑за загрязнения воздуха свинцом

Французские полицейские перекрыли площадь перед собором Парижской Богоматери из‑за обнаружения в воздухе у храма опасного содержания свинцовой пыли. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Le Figaro.

Специалисты оценили загрязнение воздуха в районе Нотр-Дама и выяснили, что оно выше, чем в среднем по городу. Причина этого — расплавившиеся во время пожара весной 2019 года свинцовые конструкции здания.

Экологи предупреждали местные власти, что свинец может быть опасен для жителей Парижа, и требовали немедленных действий. В соборе провели несколько деконтаминаций, однако угроза интоксикации людей, судя по всему, не была устранена.

В данный момент территория вокруг Нотр-Дама закрыта и для пешеходов, и для автомобилистов. Такой режим сохранится до завершения очистки загрязненной зоны во избежание развития у горожан серьезных заболеваний.