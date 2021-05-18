Разгром издания Tut.by, мультсериал от создателя «Рика и Морти» и другие новости дня

Госдума одобрила в первом чтении запрет на избрание в парламент для тех, кто связан с экстремистскими организациями. Согласно документу, баллотироваться не смогут не только сотрудники объединений, но и люди, перечислявшие им деньги.

В Беларуси на руководителей Tut.by завели уголовное дело о неуплате налогов. Сайт издания заблокировали, 13 сотрудников задержали.

Мэр Владивостока Олег Гуменюк покинул свой пост после критики со стороны губернатора и полпреда. Сам градоначальник объяснил свой уход «политическими процессами, которые зачастую оказываются более значительны для оценки работы главы».

Патриарх Кирилл выступил против абортов и эвтаназии, сравнив их со смертной казнью. Также он призвал ограничить суррогатное материнство для россиян и полностью запретить его для иностранцев.

«Аэрофлот» прекратил продавать билеты в Турцию на июнь, а S7 отменила рейсы до конца октября. Хотя оперштаб пока не решил, возобновлять ли авиасообщение с 1 июня.

Температура в Москве побила рекорд конца XIX века. Воздух в столице прогрелся до 29,2 градуса. В метро и на станциях МЦК пассажирам начали раздавать питьевую воду.

Роспотребнадзор опечатал Центральный детский магазин на Лубянке после фан-встречи с создателями фильма «Майор Гром: Чумной доктор». В ведомстве посчитали, что руководство торгового центра не соблюдало противоэпидемические меры.

Австралийские и американские ученые создали первый препарат для оперативного лечения COVID-19 c эффективностью в 99,9%. А «Сбер» выпустил приложение для определения коронавируса по кашлю.

На Галапагосских островах обрушилась Арка Дарвина, пользующаяся огромной популярностью у дайверов со всего мира. Всему виной естественная эрозия.

«ВКонтакте» анонсировала бесплатные групповые звонки на 2048 человек с шумоподавлением и функцией демонстрации экрана. Также соцсеть запустила cервис аренды электросамокатов в Петербурге, Самаре и Ростове-на-Дону.

Зак Снайдер рассказал, что Warner Bros. предлагала ему снять третью часть «300 спартанцев». Но вместо нее режиссер предложил идею фильма о лавстори Александра Македонского и Гефестиона — эту задумку студия отвергла.

Автор «Рика и Морти» Дэн Хармон разработает первый блокчейн-мультсериал «Крапополис», который будут распространять через NFT. Его действие развернется в мифической Древней Греции.

Hulu выпустит документальный сериал «Маккартни 3, 2, 1» об истории The Beatles и творческой биографии Пола Маккартни, а Apple TV+ покажет проект принца Гарри и Опры Уинфри о ментальном здоровье.

Ларс фон Триер снимет продолжение «Королевства». Снуп Догг спродюсирует сериал о самых глупых преступниках. Disney опубликует мультсериал «Монстры за работой» — спин-офф «Корпорации монстров».