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Кооператив «Черный» запустил краудфандинговую компанию для открытия собственного обжарочного цеха 22:33
Площадь перед собором Парижской Богоматери закрыли из‑за загрязнения воздуха свинцом 21:28
Разгром издания Tut.by, мультсериал от создателя «Рика и Морти» и другие новости дня 20:54 Дайджест
В Беларуси задержали 13 сотрудников Tut.by 19:41
«Сбер» запустил приложение для определения COVID-19 по кашлю 19:24
Fr Lawrence Lew, O.P./Flickr Петербуржец прогулялся по Коломне с котом и вороной. В тиктоке предположили, что он идет к Булгакову
Петербуржец прогулялся по Коломне с котом и вороной. В тиктоке предположили, что он идет к Булгакову 19:14
Disney показал тизер мультсериала «Монстры за работой». Это спин-офф «Корпорации монстров» 18:44
Театр «Практика» будет ставить спектакли на территории Музея Москвы 18:16
S7 отменила все рейсы в Турцию до конца октября. Но с возможностью возобновления 18:15
Депутаты одобрили запрет избираться в Госдуму тем, кто причастен к экстремистским организациям 17:55
GQ/YouTube Автор «Рика и Морти» Дэн Хармон выпустит первый блокчейн-мультсериал
Автор «Рика и Морти» Дэн Хармон выпустит первый блокчейн-мультсериал 16:54
Ссылка на сайт участницы праймериз «Единой России» Юлии Волковой открывает сайт с хентаем 16:49
Ученые создали первый препарат для оперативного лечения COVID-19 16:10
Роспотребнадзор опечатал ЦДМ на Лубянке после фан-встречи с актерами «Майора Грома» 16:09
Ларс фон Триер снимет третий сезон сериала «Королевство». Продолжение шоу выйдет в 2022 году 15:45
DMX/Instagram DMX в своем последнем интервью рассказал, что встретился с ангелом
DMX в своем последнем интервью рассказал, что встретился с ангелом 15:23
Патриарх Кирилл призвал ограничить суррогатное материнство и запретить его для иностранцев 15:13
На Ural Music Night выступят «Андреграунд», «Запрещенные барабанщики» и Funk’n’Stein 15:12
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Дайджест

Разгром издания Tut.by, мультсериал от создателя «Рика и Морти» и другие новости дня

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:54

Госдума одобрила в первом чтении запрет на избрание в парламент для тех, кто связан с экстремистскими организациями. Согласно документу, баллотироваться не смогут не только сотрудники объединений, но и люди, перечислявшие им деньги.

В Беларуси на руководителей Tut.by завели уголовное дело о неуплате налогов. Сайт издания заблокировали, 13 сотрудников задержали.

Мэр Владивостока Олег Гуменюк покинул свой пост после критики со стороны губернатора и полпреда. Сам градоначальник объяснил свой уход «политическими процессами, которые зачастую оказываются более значительны для оценки работы главы».

Патриарх Кирилл выступил против абортов и эвтаназии, сравнив их со смертной казнью. Также он призвал ограничить суррогатное материнство для россиян и полностью запретить его для иностранцев.

«Аэрофлот» прекратил продавать билеты в Турцию на июнь, а S7 отменила рейсы до конца октября. Хотя оперштаб пока не решил, возобновлять ли авиасообщение с 1 июня.

Температура в Москве побила рекорд конца XIX века. Воздух в столице прогрелся до 29,2 градуса. В метро и на станциях МЦК пассажирам начали раздавать питьевую воду.

Роспотребнадзор опечатал Центральный детский магазин на Лубянке после фан-встречи с создателями фильма «Майор Гром: Чумной доктор». В ведомстве посчитали, что руководство торгового центра не соблюдало противоэпидемические меры.

Австралийские и американские ученые создали первый препарат для оперативного лечения COVID-19 c эффективностью в 99,9%. А «Сбер» выпустил приложение для определения коронавируса по кашлю.

На Галапагосских островах обрушилась Арка Дарвина, пользующаяся огромной популярностью у дайверов со всего мира. Всему виной естественная эрозия.

«ВКонтакте» анонсировала бесплатные групповые звонки на 2048 человек с шумоподавлением и функцией демонстрации экрана. Также соцсеть запустила cервис аренды электросамокатов в Петербурге, Самаре и Ростове-на-Дону.

Зак Снайдер рассказал, что Warner Bros. предлагала ему снять третью часть «300 спартанцев». Но вместо нее режиссер предложил идею фильма о лавстори Александра Македонского и Гефестиона — эту задумку студия отвергла.

Автор «Рика и Морти» Дэн Хармон разработает первый блокчейн-мультсериал «Крапополис», который будут распространять через NFT. Его действие развернется в мифической Древней Греции.

Hulu выпустит документальный сериал «Маккартни 3, 2, 1» об истории The Beatles и творческой биографии Пола Маккартни, а Apple TV+ покажет проект принца Гарри и Опры Уинфри о ментальном здоровье.

Ларс фон Триер снимет продолжение «Королевства». Снуп Догг спродюсирует сериал о самых глупых преступниках. Disney опубликует мультсериал «Монстры за работой» — спин-офф «Корпорации монстров».

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