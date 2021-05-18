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В Беларуси задержали 13 сотрудников Tut.by

Семён Гудошников
Сегодня в 19:41

Белорусские правоохранители задержали 13 сотрудников Tut.by. Об этом говорится в телеграм-канале издания.

Среди задержанных гендиректор Людмила Чекина, главный бухгалтер Анжела Ассад, их заместители, начальник отдела маркетинга, директор по персоналу, заместители главного редактора, инженер-программист и бизнес-аналитик.

В центральном офисе Tut.by продолжается обыск. С журналистами других изданий, которые приехали освещать ситуацию с Tut.by, пропала связь. На данный момент неизвестно, где находятся Александр Чернухо (Onliner), Артем Майоров («Белорусы и рынок») и Елена Довнар.

Главного редактора Tut.by Марину Золотову отвезли в департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси. У некоторых редакторов изъяли технику.

Утром 18 мая силовики пришли в редакцию Tut.by и домой к журналистам. Обыски проходили в том числе у главреда портала и в региональных офисах. На руководителей издания завели уголовное дело о неуплате налогов. Им грозит до семи лет лишения свободы.

Основанный в 2000 году Tut.by — один из самых посещаемых сайтов в Беларуси. По данным Similarweb, в апреле 2021 года портал набрал 82,6 млн просмотров, что ставит его на первую строчку по популярности в Беларуси среди новостных и медиаресурсов.

Незадолго до последних президентских выборов в Беларуси Tut.by, как и некоторые другие независимые СМИ в стране, провел электоральный опрос. В нем Александр Лукашенко получил лишь чуть более 6% голосов (что радикально отличается от объявленных позже ЦИКом 80% и безоговорочной победы действующего главы республики).

Во время политического кризиса в Беларуси издание освещало протесты против режима Лукашенко и преследование их участников и журналистов. В декабре 2020 года экономический суд Минска лишил Tut.by статуса СМИ.

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