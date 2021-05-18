Петербуржец прогулялся по Коломне с котом и вороной. В тиктоке предположили, что он идет к Булгакову

В петербургской Коломне заметили мужчину, который неспешно прогуливается в необычной компании. Вместе с ним идут серый кот и ворона. Когда пернатый и хвостатый заходят за угол, мужчина следует за ними.
Видео прогулки под названием «Чисто питерская тусовка» появилось в TikTok и уже набрало почти полмиллиона просмотров. Пользователи предположили, что компания направляется на встречу к Михаилу Булгакову, а кто‑то даже сочинил басню:
Некоторые написали, что знают героя ролика и он работает в автосервисе возле Мясницкой. По их словам, у вороны проблемы с хвостом и мужчина подобрал ее на улице. Сейчас все трое живут вместе.
Ряд пользователей заметили, что в конце ролика проезжают одинаковые машины. Они предположили, что объяснение всему происходящему — обычный сбой в матрице.