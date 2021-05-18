Петербуржец прогулялся по Коломне с котом и вороной. В тиктоке предположили, что он идет к Булгакову

В петербургской Коломне заметили мужчину, который неспешно прогуливается в необычной компании. Вместе с ним идут серый кот и ворона. Когда пернатый и хвостатый заходят за угол, мужчина следует за ними.

Видео прогулки под названием «Чисто питерская тусовка» появилось в TikTok и уже набрало почти полмиллиона просмотров. Пользователи предположили, что компания направляется на встречу к Михаилу Булгакову, а кто‑то даже сочинил басню: