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Петербуржец прогулялся по Коломне с котом и вороной. В тиктоке предположили, что он идет к Булгакову

Семён Гудошников
Сегодня в 19:14

В петербургской Коломне заметили мужчину, который неспешно прогуливается в необычной компании. Вместе с ним идут серый кот и ворона. Когда пернатый и хвостатый заходят за угол, мужчина следует за ними.

Видео прогулки под названием «Чисто питерская тусовка» появилось в TikTok и уже набрало почти полмиллиона просмотров. Пользователи предположили, что компания направляется на встречу к Михаилу Булгакову, а кто‑то даже сочинил басню:

По Петербургу шел вдоль стройки
Мужик с вороной и котом.
Ворона только что с помойки.
Пишите, что было потом.
@sweet_ann5

Чисто Питерская тусовка ##Питер

♬ оригинальный звук - sweet_ann90

Некоторые написали, что знают героя ролика и он работает в автосервисе возле Мясницкой. По их словам, у вороны проблемы с хвостом и мужчина подобрал ее на улице. Сейчас все трое живут вместе.

Ряд пользователей заметили, что в конце ролика проезжают одинаковые машины. Они предположили, что объяснение всему происходящему — обычный сбой в матрице.

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