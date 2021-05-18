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Депутаты одобрили запрет избираться в Госдуму тем, кто причастен к экстремистским организациям 17:55
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Депутаты одобрили запрет избираться в Госдуму тем, кто причастен к экстремистским организациям

Семён Гудошников
Сегодня в 17:55

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, запрещающий избираться в парламент людям, причастным к деятельности религиозного объединения или организации, признанных экстремистскими или террористическими. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Учредителям и членам руководства, вплоть до главы структурного подразделения, согласно законопроекту, будет запрещено баллотироваться в Госдуму в течение пяти лет после того, как суд запретит или ликвидирует эту организацию.

Для других сотрудников и иных причастных лиц, включая тех, кто жертвовал организации, срок запрета устанавливается в три года.

Ограничения будут распространяться на учредителей и членов руководства, которые начали работать в организации не позднее, чем за три года до признания ее экстремистской или террористической. А также на сотрудников и других причастных лиц, которые стали взаимодействовать со структурой не позднее, чем за год до ее запрета.

По словам соратника Алексея Навального Леонида Волкова, законопроект угрожает всем, кто работал в команде оппозиционера или жертвовал организациям, связанным с ним.

16 апреля прокуратура обратилась в Мосгорсуд с требованием признать ФБК, Фонд защиты прав граждан* и Штабы Алексея Навального экстремистскими организациями. Заседание по делу намечено на 9 июня.

*ФБК и ФЗПГ признаны Минюстом НКО, выполняющими функцию иностранного агента.

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