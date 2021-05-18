Госдума одобрила в первом чтении запрет на участие в выборах людям, причастным к экстремизму

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о запрете участвовать в выборах в парламент людям, причастным к экстремистским или террористическим организациям. Об этом сообщило РИА «Новости».

Кандидатами не смогут стать учредители, руководители подобных сообществ, а также их работники и лица, оказывающие им помощь. Под помощью подразумевается в том числе перечисление денег, консультации, предоставление помещений и имущества.

Предложение об изменениях в закон «О выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания» внесла 4 мая Комиссия по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела России во главе с Василием Пискаревым.

Согласно проекту, запрет на участие в выборах должен действовать три года с момента, как суд признал организацию террористической или экстремистской. Он коснется и тех людей, которые сотрудничали с объединением за год до решения суда.