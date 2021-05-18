Автор «Рика и Морти» Дэн Хармон выпустит первый блокчейн-мультсериал

Автор «Рика и Морти» Дэн Хармон создаст первый блокчейн-мультсериал для телекомпании Fox. Его назовут «Крапополис» и будут распространять через NFT. Об этом сообщили Deadline и The Hollywood Reporter.

Анимационная комедия расскажет об «ущербной семье людей, богов и монстров, которые пытаются управлять одним из первых городов в мире, не убивая друг друга», рассказал Хармон. Действие развернется в мифической Древней Греции.

«Крапополис» станет первым проектом новой NFT-компании Blockchain Creative Labs. Fox планирует привлекать в NFT-бизнес рекламодателей, а также «помочь искусству встретиться с брендами и технологиями».

Компания запустит торговую площадку, на которой можно будет продавать цифровые товары — например, NFT-персонажей и GIF-файлы. Продюсированием шоу займется Bento Box Entertainment.

«Предоставьте Дэну Хармону превратить мифы ранней греческой цивилизации в поразительно острый комментарий к сегодняшней политике, знаменитостям и поп-культуре», — сказал президент департамента развлечений Fox Entertainment Майкл Торн.

Невзаимозаменяемый токен (NFT) — это запись в блокчейне, которая служит уникальным идентификатором произведения. Она приписывает работу определенному владельцу и позволяет передать ее другому.

В качестве NFT можно продать картины, мемы, клипы, фотосессии, песни, цифровые модели зданий, часы, твиты, фильмы и статьи.