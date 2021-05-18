Ссылка на сайт участницы праймериз «Единой России» Юлии Волковой открывает сайт с хентаем

Ссылка на официальный сайт праймериз участницы от «Единой России» Юлии Волковой, указанный в шапке профиля в ее твиттере, открывает страницу с порноаниме. На это обратил внимание телеграм-канал Readovka.

Судя по всему, твиттер-аккаунт экс-солистка группы «Тату» не ведет с 2017 года, а новую информацию она публикует на страницах в инстаграме и телеграме, где ссылки на сайт праймериз нет.

В конце апреля стало известно, что певица подала документы для участия в праймериз «Единой России» в преддверии выборов в Государственную думу. Каким образом — по списку или по округу — планирует баллотироваться Волкова в Госдуму, неизвестно.

13 мая она записала первое предвыборное обращение к жителям Ивановской области в рамках праймериз «Единой России». Она кратко описала свою политическую программу и объяснила, что подтолкнуло ее стать политиком.