Ученые создали первый препарат для оперативного лечения COVID-19

Американские и австралийские ученые создали первый в мире препарат для оперативного лечения СOVID-19. Он будет доступен в 2023 году, сообщили специалисты на портале Cell.

По словам авторов лекарства, оно способно уничтожать 99,9% вирусов в зараженных легких — такие результаты показали тестирования на лабораторных мышах. Препарат излечивает организм и не требует использования вакцин.

В основе средства — липидные наночастицы, покрытые синтетическими жировыми оболочками. Они нацелены на проникновение сквозь клетки человека и разрушение РНК коронавируса.

При испытаниях на мышах препарату удалось почти полностью справиться с вирусом за неделю, при этом клетки легких животных не пострадали. Теперь ученым предстоит опробовать лекарство на людях.

Если тестирование пройдет успешно, терапию начнут применять повсеместно в 2023 году. Создатели препарата надеются, что лекарство поможет свести смертность от COVID-19 к нулю, в том числе в отдаленных регионах и слаборазвитых странах.