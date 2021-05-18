Ларс фон Триер снимет третий сезон сериала «Королевство». Продолжение шоу выйдет в 2022 году

Ларс фон Триер снимет продолжение своего культового сериала «Королевство», выходившего в эфир в середине 1990-х. Об этом сообщил Variety.

Третий сезон проекта появится в 2022 году. Летом 2021 года Триер проведет съемки. В них примут участие некоторые актеры из первых сезонов шоу, а также Бодиль Йергенсен, Гита Нербю, Николас Бро, Петер Мюгинд и Серен Пильмарк.

Йергенсен, которая ранее сотрудничала с Триером в фильме «Идиоты», сыграет женщину по имени Карен. Карен ходит во сне и однажды случайно оказывается перед больницей — она и называется «Королевство».

Женщина сталкивается с призраками госпиталя, его таинственным сочетанием ужасного и смешного, будничного и необъяснимого. Героине предстоит искать ответы на загадки оригинального сериала и спасти больницу от разрушения.

Сценарий продолжения «Королевства» Триер написал вместе со своим соавтором Нильсом Верселем — с ним же он работал над первыми сезонами проекта. Продюсером третьего сезона выступила Луиза Вест. Производством занимаются компании Zentropa, NENT и DR.

Финальный сезон шоу будет состоять из пяти часовых эпизодов. Создатели обещают, что в них снимутся более известные актеры, чем уже названные. Полный актерский состав объявят позднее.