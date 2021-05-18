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Роспотребнадзор опечатал ЦДМ на Лубянке после фан-встречи с актерами «Майора Грома»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:09

Центральный детский магазин опечатали по требованию Роспотребнадзора после фан-встречи с актерами и создателями фильма «Майор Гром: Чумной доктор» 16 мая. В ведомстве посчитали, что руководство магазина не соблюдало противоэпидемические меры. Об этом передает ТАСС со ссылкой на управление Роспотребнадзора.

К организатору площадки, где прошла встреча, применили временный запрет деятельности и начали административное расследование. Среди выявленных нарушений — недостаточный контроль за масочно-перчаточным режимом, малый запас дезинфицирующих средств и отсутствие оборудования по обеззараживанию воздуха, а также у персонала не нашли справки о ПЦР-тестировании.

По словам корреспондента Znak.com, главный вход в магазин опечатан специальной лентой, наклеенной сотрудниками Роспотребнадзора. От комментариев они отказались.

16 мая в ЦДМ в Москве была запланирована автограф-сессия с актерами и создателями картины про майора Грома. На место пришли более 5000 человек. Гости заполнили несколько этажей торгового центра и соседние улицы. Вскоре организаторы попросили всех разойтись, а на место прибыла полиция.

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