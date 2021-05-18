Патриарх Кирилл призвал ограничить суррогатное материнство и запретить его для иностранцев

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал ограничить суррогатное материнство для россиян и полностью запретить его для иностранцев. Об этом он заявил на IX Парламентских встречах в рамках Международных образовательных чтений.

По словам священнослужителя, суррогатное материнство разрушает семейное единство и становится формой эксплуатации женщин. Он считает безнравственным «продавать за рубеж родительский потенциал женщин», когда население страны сокращается.

Патриарх также назвал поправку к Конституции о браке как союзе мужчины и женщины одной из важнейших. «До сего дня в своде законов нашей страны отсутствовало даже определение семьи. В нынешнем виде Конституция содержит мощный потенциал для реформы всего корпуса семейного законодательства и утверждения принципа народосбережения», — заявил он.

В январе депутаты Госдумы подготовили законопроект, который запрещает пользоваться услугами суррогатного материнства иностранцам и одиноким людям. Согласно документу, воспользоваться услугой смогут только граждане России не старше 55 лет, состоящие в зарегистрированном браке, и исключительно по медицинским показаниям.

«Афиша Daily» изучила законопроект и объяснила, что с ним не так.