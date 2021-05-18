В «ВКонтакте» появился сервис аренды электросамокатов

«ВКонтакте» и «Ситимобил» запустили сервис аренды электросамокатов «Прокат ВКонтакте». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службах компаний.

Пока сервис доступен в Петербурге, Самаре и Ростове-на-Дону, но в течение сезона его географию планируют расширить на все города работы партнеров. Сейчас это более 50 населенных пунктов по всей России — от Хабаровска до Калининграда.

Первым партнером сервиса выступил кикшеринг Urent. Для пользователей доступны самокаты Ninebot, Okai и Xiaomi. В будущем к нему планируют подключить и другие службы кикшеринга. «Прокат ВКонтакте» можно найти во вкладке «Сервисы» в суперприложении VK.

Летом 2019 года «Ситимобил» запустил во «ВКонтакте» сервис для заказа такси, а с июня 2020-го такси можно вызвать прямо из сообществ соцсети.