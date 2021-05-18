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Температура в Москве побила рекорд 124-летней давности. Пассажирам в метро и на МЦК раздают воду

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:39

18 мая в Москве зафиксировали температурный рекорд конца XIX века. К полудню воздух в столице прогрелся до 29,2 градуса, сообщает информагентство «Метеоновости».

Предыдущий абсолютный максимум температуры в Москве 18 мая составлял 29,1 градуса — это случилось в 1897 и 1898 годах. Из‑за жары Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень опасности в Москве до вечера 18 мая. В учреждении предупреждают, что в течение дня воздух продолжит прогреваться и температура может преодолеть отметку в 32 градуса.

На этом фоне на станциях метро Арбатско-Покровской и Таганско-Краснопресненской линий и МЦК начали раздавать питьевую воду. На платформах увеличили воздухообмен и перевели вентиляцию в летний режим — температура на станциях превышает 28 градусов.

Накануне синоптики пообещали до 23 мая рекордное тепло, засушливый воздух и пылевой шлейф в Москве. Относительная влажность станет почти в три раза меньше нормы — около 25%.

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