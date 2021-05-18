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На руководителей Tut.by завели уголовное дело о неуплате налогов. Сайт издания заблокировали

Семён Гудошников
Сегодня в 12:48

Комитет государственного контроля (КГК) Беларуси возбудил на руководителей издания Tut.by уголовное дело об уклонении от уплаты налогов (максимальное наказание — семь лет лишения свободы). Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.

В КГК утверждают, что ООО «Тут бай медиа» получила выручку, «не обусловленную деятельностью, разрешенной для резидентов» Парка высоких технологий (ПВТ). Издание стало резидентом парка в 2019 году.

В ведомстве считают, что Tut.by необоснованно использовало господдержку и тем самым причинило ущерб стране в особо крупном размере. Издание лишили права на налоговые льготы и забрали у него статус резидента ПВТ.

Один из соучредителей портала заявил, что домен tut.by заблокирован. Он недоступен для пользователей как из Беларуси и России, так и из других стран (даже при использовании VPN). При этом с некоторых устройств он до сих пор открывается. У портала появилось зеркало — tutby.news.

Утром 18 мая силовики пришли в редакцию Tut.by и домой к журналистам. Обыски проходили в том числе у главного редактора портала Марины Золотовой и в региональных офисах.

Основанный в 2000 году tut.by — один из самых посещаемых сайтов в Беларуси. По данным Similarweb, в апреле 2021 года портал набрал 82,6 млн просмотров, что ставит его на первую строчку по популярности в Беларуси среди новостных и медиаресурсов.

Незадолго до последних президентских выборов в Беларуси Tut.by, как и некоторые другие независимые СМИ в стране, провело электоральный опрос. В нем Александр Лукашенко получил лишь чуть более 6% голосов (что радикально отличается от объявленных позже ЦИКом 80% и безоговорочной победы действующего главы республики).

Во время политического кризиса в Беларуси издание освещало протесты против режима Лукашенко и преследование их участников и журналистов. В декабре 2020 года экономический суд Минска лишил Tut.by статуса СМИ.

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