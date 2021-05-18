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Евгений Понасенков пришел на «Вечерний Ургант» и спел песню «Ride It»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:55

Гостем шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале стал историк, политолог, видеоблогер, актер и поэт Евгений Понасенков. Во время эфира он сделал «научную сенсацию», раскрыл секрет популярности роликов с его прогулкой и спел «Ride It» — ту самую песню, что сделала его знаменитым в тиктоке.

«Просто маэстро», как назвал его Ургант, пришел на передачу с монографией и историческим документом. Оба материала, по словам Понасенкова, развенчивают миф о том, что Отечественную войну 1812 года развязал Наполеон.

Историк рассказал, что в соцсетях «приматы» спрашивают у него, почему их видео с прогулками не такие популярные, как у него. «Так в этом и секрет, потому что когда вы ходите, вы наполнены, вы понимаете, когда в вас отзвуком отражается, звучит поэзия, история, тогда за этим интересно наблюдать», — объяснил он свой феномен.

Ургант спросил, что за перстни на руках у Понасенкова. «Первый перстень, это 1770-е годы, Англия, на щитке аметиста вырезана потрясающая работа, аристократический герб Монтгомери, и с двух сторон бриллианты», — поделился «маэстро» и добавил, что надел кольца, потому что публика «радуется, пришла смотреть на достойнейшего».

В завершение ведущий предложил ему что‑нибудь исполнить. Ученый спел отрывок «песенки герцога» из оперы «Риголетто», а после этого из его уст прозвучала «Ride It» «в романсовом стиле», а Ургант в это время играл на рояле.

Евгений Понасенков популярен не только как историк, но и интернет-герой. Из последних — мемы «Ты пойман за руку как дешевка» и «Переиграл и уничтожен». С недавнего времени с ним делают подборки, где Понасенков прогуливается по живописным местам и наслаждается моментом под песню «Ride It», а пользователи придумывают ситуации, в которых они бы делали точно так же.

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